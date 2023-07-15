"القناة للتوكيلات الملاحية" توضح أسباب انخفاض نشاط إيرادات الملاحة

كتب هانى الحوتى

أرجعت شركة القناة للتوكيلات الملاحية ، انخفاض المستهدف من نشاط إيرادات الملاحة بقيمة 20.2 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023 إلى قيام بعض العملاء برفع قيمة خطابات الضمان لدى هيئة قناة السويس للقيام بخدمة البواخر التابعة لهم، كما أرجعت سبب زيادة إيرادات نشاط التريلات، إلى أنه تم تقدير هذا النشاط قبل قيام شركة الجسر العربي بزيادة العمولة على إيرادات نشاط التريلات.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الموازنة التقديرية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية للسنة المالية 2023/2024، والذي طالب بتوضيح أسباب تقدير انخفاض المستهدف من إيرادات الملاحة والبالغ 20.2 بنسبة 6% عن المستهدف خلال العام المالي الماضي، وبانخفاض 32% عن المحقق خلال العام المالي 2021/2022، كما طالب الجهاز بتوضيح أسباب تقدير زيادة إيرادات نشاط التريلات ونويبع بنسبة 20%، دون مراعاة قيام الشركة بزيادة أسعارها بنسبة 50%.

قالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إنه نظرًا لعدم تنفيذ العمرات البري خلال عام 2022/2023 طبقًا لتعليمات وزارة السياحة مما أدى إلى عدم تنفيذ الاستثمارات المقررة لشراء الأتوبيس السياحي خلال العام المالي، إلا أن الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 قدرت بمبلغ 8 ملايين جنيه لشراء أتوبيس، وذلك أملًا في تنفيذ للعمرات البري خلال عام الموازنة بما يتطلب أن تكون الشركة مستعدة بأتوبيسات حديثة ومجهزة لرحلات الحج والعمرة خلال عام 2022/2023، طبقًا للضوابط والقواعد التي أصدرها وزارة السياحة والخاصة بالسيارات بضرورة ألا يقل "الموديل" عن 5 سنوات، وتمتلك الشركة 4 أتوبيسات مطابقة للمواصفات، مما يتطلب ضرورة تدعيم الأسطول الخاصة بالشركة.

جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بتضمن الموازنة الاستثمارية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية قيمة مقدرة بمبلغ نحو 8.5 مليون جنيه منها مبلغ 8 ملايين جنيه لشراء أتوبيس سياحي، رغم سبق تضمين الموازنة التقديرية عن العام المالي 2022/2023 شراء نفس الأتوبيس، والذي تم تقدير له مبلغ 4.6 مليون جنيه دون قيام الشركة بشرائه حتى إعداد التقرير، خاصة وأنها لم توضح الجدوى الاقتصادية من الشراء في ضوء انخفاض أعداد رحلات العمرة التي قامت بها الشركة خلال العام الحالي في ضوء المنافسة الشديد من شركات القطاع الخاص، وعدم تحقيق كامل المستهدف من إيرادات السياحة.

وطالب الجهاز، بتوضيح أسباب عدم تنفيذ الاستثمارات المقدرة لشراء الأتوبيس السياحي خلال العام المالي 2022/2023، وإعادة النظر في الإيرادات المستهدفة من قطاع السياحة في ضوء الاستثمارات المستهدفة والزيادات الكبيرة في أسعار خدمات النقل.