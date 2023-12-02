"القاهرة الإخبارية": ارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 240 منذ الجمعة

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 240 منذ الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط مصور صحفى خلال العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أمس بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التى لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضى، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلى متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضى، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، فى حصيلة غير نهائية.

وقد سمحت الهدنة -التى استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين فى غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.