الغرفة التجارية بكفر الشيخ تعلن توفير السكر في منافذ البيع بـ 27 جنيها

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت الغرفة التجارية في محافظة كفرالشيخ برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار عن إقامة عدد من المنافذ لتوزيع السكر على المواطنين بسعر 27 جنيها لكيس السكر المعبأ الأبيض زنة 1 كيلو جرام وذلك بالتنسيق الكامل وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ برئاسة المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، منافذ توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمحافظة كفر الشيخ، بالحامول شارع العاشر من رمضان، ومنفذ الزعفران بالحامول، ومنفذ ابوسكين بالحامول، هذه الأماكن تتبع الغرفة وتم تشغيلها بالفعل.

وأضاف عبد الغفار، يتم خلال أيام قليلة بعد الحصول على الموافقات تشغيل 4 منافذ ببلطيم، ومنافذ بالرياض وفوه ومطوبس وبيلا ودسوق، وكفر الشيخ وسيدي سالم وبرج البرلس وقلين، وقرية زوبع بمركز الحامول وقرية ابشان وسوف تعلن الغرفة عنها تباعا بعد تشغيلها وصول كميات السكر إليها لتباع، جاء ذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في خفض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية وفقا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ ورؤية الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة احمد الوكيل.