وزارة الصحة: مصر خالية من مرض إنفلونزا الخنازير

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد انتشار لأى أنواع جديدة من الفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء، مؤكدة أنه لا يوجد أى سلالات جديدة من الإنفلونزا أو كورونا، وتابعت: "لا توجد فى مصر أى سلالة تتعلق بإنفلونزا H1N2، والتي كانت تنتشر بين الخنازير".

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مصر خالية من مرض إنفلونزا الخنازير تماما، وتم القضاء على المرض منذ سنوات، وهناك إجراءات احترازية متكاملة من الحجر الصحى في المطارات والموانئ لمنع تسرب الأمراض الوبائية إلى مصر، مشيرة إلى أن المطارات والموانئ تتبع كافة التعليمات والإجراءات الخاصة بسلامة القادمين من الخارج.

وتابعت الوزارة: "ما حدث فى إنجلترا من ظهور لفيروس إنفلونزا الخنازير أمر وارد ولا يدعو للقلق والخوف مطلقا"، واستكملت: "يتوفر فى مصر كافة اللقاحات اللازمة للوقاية، كما أن جميع نقاط ومراكز الترصد تعمل بشكل دقيق لرصد أى فيروسات أو أمراض وبائية تتعلق بالفيروسات التنفسية"، مضيفة أن اللقاح هو الوسيلة الوحيدة التى تحمى من المضاعفات والعدوى.