اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 08:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الصحة: مصر خالية من مرض إنفلونزا الخنازير

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 07:00 ص
وزارة الصحة: مصر خالية من مرض إنفلونزا الخنازير وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد انتشار لأى أنواع جديدة من الفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء، مؤكدة أنه لا يوجد أى سلالات جديدة من الإنفلونزا أو كورونا، وتابعت: "لا توجد فى مصر أى سلالة تتعلق بإنفلونزا H1N2، والتي كانت تنتشر بين الخنازير".
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن مصر خالية من مرض إنفلونزا الخنازير تماما، وتم القضاء على المرض منذ سنوات، وهناك إجراءات احترازية متكاملة من الحجر الصحى في المطارات والموانئ لمنع تسرب الأمراض الوبائية إلى مصر، مشيرة إلى أن المطارات والموانئ تتبع كافة التعليمات والإجراءات الخاصة بسلامة القادمين من الخارج.
 
وتابعت الوزارة: "ما حدث فى إنجلترا من ظهور لفيروس إنفلونزا الخنازير أمر وارد ولا يدعو للقلق والخوف مطلقا"، واستكملت: "يتوفر فى مصر كافة اللقاحات اللازمة للوقاية، كما أن جميع نقاط ومراكز الترصد تعمل بشكل دقيق لرصد أى فيروسات أو أمراض وبائية تتعلق بالفيروسات التنفسية"، مضيفة أن اللقاح هو الوسيلة الوحيدة التى تحمى من المضاعفات والعدوى.






وزارة الصحة

الفيروس المخلوى

الانفلونزا

انفلونزا الخنازير

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة