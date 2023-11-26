انطلاق "مونديال قرى حياة كريمة" ومباريات خماسى كرة القدم بكفرالشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، دوري خماسي كرة القدم بقرى "حياة كريمة" الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار "مونديال حياة كريمة"، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إن دورى حياة كريمة بالمحافظة، ينطلق بين قرى المراكز الإدارية الأربعة " كفر الشيخ، دسوق، سيدى سالم، الحامول" يشارك به 32 فريق و 256 لاعب من سن 16 حتى 25 عام من شهر نوفمبر حتى نهاية إبريل 2024، كما تعلن الصفحة الرسمية عن جدول مباريات اللقاءات ويتكون الفريق من 8 لاعبين منهم 5 لاعب أساسى و 2 احتياطي، ومدرب وتقسم الفرق إلى 4 مجموعات و يتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية.