السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل شخص فى مشاجرة بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم، وإيهاب عبد المنعم أبو سالم، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 ، بدائرة مركز المنشاة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه ونقله إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بينهما فقام المتهم بضربه بعصا شوم على رأسه مما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.