اليوم السابع
Ads
السبت، 02 ديسمبر 2023 08:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية تعلن اعتراض صاروخين أوكرانيين من طراز "إس-200" فوق بحر آزوف

السبت، 02 ديسمبر 2023 08:12 م
الدفاع الروسية تعلن اعتراض صاروخين أوكرانيين من طراز "إس-200" فوق بحر آزوف الدفاع الروسية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من اعتراض صاروخي "إس-200" أوكرانيين معدّلين لضرب أهداف أرضية فوق بحر أزوف.

وقالت الوزارة في بيانها: "حاول نظام كييف في 2 ديسمبر، تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخين مضادين للطائرات من طراز "إس-200" تم تعديلهما لضرب أهداف على الأراضي الروسية".

وأكدت أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت الصاروخين الأوكرانيين فوق بحر آزوف.

وأعلنت الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم السبت أن قواتها نفذت 27 ضربة مكثفة أصابت مطارات ومستودعات عسكرية أوكرانية، كما دمرت 8 طائرات للعدو وقامت بتحييد أكثر من 4500 من جنوده خلال أسبوع.

 

 







روسيا

الدفاع الروسية

الدفاع الجوى الروسى

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة