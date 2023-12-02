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الحملة الرسمية للسيسى تبرز إشادة مرشحها بالمصريين: شعب يثبت كل يوم عبقريته الوطنية

السبت، 02 ديسمبر 2023 12:44 ص
الحملة الرسمية للسيسى تبرز إشادة مرشحها بالمصريين: شعب يثبت كل يوم عبقريته الوطنية الرئيس السيسى
محمد الجالى- هند مختار

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سلّطت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، الضوء على الإشادات المتتالية للرئيس السيسى بالشعب المصرى.
 
وتقدم الرئيس السيسى بالتحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم، مؤكدًا أن الشعب المصرى يُثبت كـل يوم عبقريتـه الوطنيـة، ويؤكـد على قـدراتـه الجبـارة، ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته، ويسـعى دومًا للبناء وتحقيق السـلام والتنمية.
 
وأبرزت الحملة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تلك الكلمات، الى قالها الرئيس السيسى خلال الجلسة الثانية من حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة فى الأول من ديسمبر من العام الماضى.
 
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