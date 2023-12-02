بسيلفى مع الرئيس السيسى.. المشاط ترافق أول وأصغر رئيس للمجر أثناء زيارتها لمصر

كتب آسر أحمد

حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على توثيق كواليس زيارة كاتلين نوفاك، رئيس المجر، إلى مصر، والتى كانت أهمها لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشار حنفى الجبالي والبابا تواضروس.

وظهرت نوفاك والمشاط في الصور التي نشرتها الأخيرة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، في الكثير من الأماكن أثناء زيارتها التي وثقتها الأولي بالتقاط الصور السيلفي للدلالة على قوة علاقة الدولتين، وسرعان ما نشرت وزير التعاون الدولي الصور وكتبت "من دواعي سروري أن أرافق السيدة كاتالين نوفاك أول رئيسة للمجر، والأصغر في تولي المنصب وذلك خلال زيارتها لمصر، حيث تبادلنا الخبرات والرؤى، ولقد كانت زيارة مليئة بالأحداث الهامة على رأسها لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما التقت المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما تضمنت الزيارة تفقد عربات السكك الحديد بمحطة مصر، وزيارة أحد مواقع التنقيب عن الأثار بالأقصر".



لقاء السيد الرئيس مع رئيسة المجر



سيلفي رئيسة المجر مع السيد الرئيس



رانيا المشاط ونوفاك

وأضافت المشاط في "العلاقة بين مصر والمجر استراتيجية وتضم العديد من أوجه التعاون في مجالات الطاقة والصحة والنقل والآثار، ومن خلال اللجنة المشتركة التي أشرُف برئاستها مع وزير الخارجية والتجارة المجري، نعمل على مزيد من التقدم والتطوير في تلك العلاقات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية".



الدكتورة رانيا المشاط ورئيس المجر



كواليس زيارة رئيس المجر مع البابا تواضروس



من كواليس الزيارة