الجمهورية الجديدة.. مشروعات التطوير بمدينة أبو سمبل تحولها لأكثر المدن جاذبية

أسوان- صلاح المسن

تتوالى إنجازات الجمهورية الجديدة ، لتغطي كافة أنحاء الدولة المصرية، ففي محافظة أسوان يجري تنفيذ سلسلة من الإنجازات المتتالية فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشهد فى كل يوم محافظة أسوان، ملحمة من النجاحات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وخاصة فى المناطق السياحية، حيث تشهد مدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، أعمال التطوير والتجميل وفقاً للرؤية المتكاملة التى تم وضعها لخلق مواقع سياحية والتي ،تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية، ويتم تنفيذها بأفكار إبداعية وإبتكارية خارج الصندوق لتكون عروس المشاتى، وعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية دائماً فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها، ولاسيما مع إنطلاق الموسم السياحى الجديد، حيث يجري، الانتهاء من مشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ 60%، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والآثار.

وهذا المشروع الحيوى، يأتى ضمن الرؤية المتكاملة، بشأن خلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التى تشهدها مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، وإنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية، يشتمل على إنشاء التكاسى والإنترولوك، مع تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى بالمدينة وتركيب البلدورات، وقاعدة الديكور للأعمدة، وكذا أحواض الزهور المضيئة، فضلاً عن برجولات وأعمدة إنارة ديكورية تحمل الهوية البصرية للمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء كافيه ودورات مياه عمومية مجهزة بوحدة للمواطنين من القادرين بإختلاف ومرتادى الممشى السياحى، وعمل الرامبات للتيسير على حركة ذوى الهمم لاستمتاعهم بالبانوراما الجمالية داخل الممشى السياحى عند الانتهاء منه فى ثوبه الجديد .

يتوازى ذلك الانتهاء من تنفيذ مشروعات ترميم وتطوير المناطق التاريخية والأثرية، والتى من بينها مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والجزر الوسطى بدءاً من طريق المعبد ، وحتى مطار أبو سمبل الدولى، دعماً من الخطة الإستثمارية لمدينة أبو سمبل السياحية، وهو الذى تكامل مع عمل بوابات إلكترونية داخل معبد أبو سمبل السياحية دعماً من صندوق إنقاذ أثار النوبة لظهور المدينة السياحية بالمظهر الجمالى والحضارى المشرف واللائق أمام الزائرين والأفواج السياحية من مختلف دول العالم.

ويتم إنشاء مشروع إنشاء حديقة بكار بوسط المدينة على مساحة 800 م2، وتخلل مشروعات التطوير والتجميل وممشى أهل مصر بمدينة أبو سمبل جداريات ومجسمات ولوحات الهوية البصرية ، بجانب وضع تصميماتها على وسائل النقل الجماعية والتاكسى، ومشروع الهوية البصرية قام بتدشينه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحتفالية " أسبوع الصعيد " بمحافظة أسوان فى ديسمبر 2021، ليكون له دور هام فى إبراز الشخصية المميزة للتراث وألفنون والثقافات المتنوعة على أرض أسوان بمختلف مكوناتها وسماتها الإنسانية والحضارية والاجتماعية.

وللنهوض بالقطاع السياحى حيث يتم استكمال الجهود الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين، وبالتالى استعادة أسوان لمكانتها السياحية محلياً وعالمياً، ولهذا فقد نجحت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى نهو الكثير من مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية ، وأيضاً مشروعات التطوير والتجميل لتكون أسوان عروس المشاتى فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من الأفواج السياحية من مختلف دول العالم، وأيضاً الزائرين من المصريين، كما يتكامل مع ذلك فى أن وزارة النقل تسابق الزمن لإنهاء مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كم أسوان / توشكى ، ليمتد بعد ذلك إلى مدينة أبو سمبل السياحية ، وهو الذى تم تنفيذه فى مشروع إزدواج طريق أسوان / السباعية بطول 125 كم ، وجارى تكاتف الجهود لرفع كفاءة مسافة 85 كم من طريق عمدا والسبوع.

والمرحلة الحالية شهدت منطقة أبو سمبل جنوب محافظة أسوان انطلاق عدد من المشروعات الاستثمارية المتنوعة والتى ستوفر الآلاف من فرص العمل الحقيقية.

ويتم تنفيذ مشروعات بمدينة أبو سمبل السياحية في قطاع مشروع منظومة التأمين الصحى الشامل الذي يعتبر من المشروعات الحيوية والهامة ، حيث يجرى الاستعداد للبدء فى التطبيق الفعلى للمنظومة الجديدة بمحافظة أسوان، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.