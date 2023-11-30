التأمين الصحى الشامل بأسوان.. المحافظة تدخل 2024 برعاية شاملة.. صور

تأمين صحى شامل بمعنى الكلمة سيتحقق فى محافظة أسوان لتدخل قرى ومدن المحافظة العام الجديد برعاية شاملة وفق مبادئ الجمهورية الجديدة، وتحقيق رؤية الدولة فى "تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر" لكافة المتعاملين وبجودة عالمية.

تجرى الاستعدادات لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى ومنها محافظة أسوان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

نجحت الدولة المصرية فى مشروع التأمين الصحى الشامل وفق المؤشرات والإنجازات التى تحققت على مدار ال4 سنوات الماضية، حيث اتضحت الرؤية المتكاملة للدولة المصرية، لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل والتى سيسفيد منها على مستوى محافظة أسوان أكثر من 1.6 مليون نسمة من خلال تلقى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية حيث تم تسجيل وفتح ملفات طب الأسرة لأكثر من 1.2 مليون نسمة، ولذا تم تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للإسراع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى ظل الجهود التى يتم بذلها لإنهاء وتجهيز 11 مستشفى، و112 مركزا طبيا ووحدة طب أسرة بمحافظة أسوان.

وتم حتى الآن نقل أصول 76 مركزا طبيا ووحدة صحية و4 مستشفيات بنجوع وقرى محافظة أسوان، مع التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل هذه الصروح الطبية، وهو الذى يأتى ضمن جهود الإرتقاء بمنظومة السياحية العلاجية بالمشتى العالمى بأسوان.

كما يجرى متابعة سير العمل والتنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة ولكافة المتعاملين.

ومتابعة آخر انجازات ملف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل من أبناء المحافظة والتحول الرقمى للخدمات

وتجدر الإشارة إلى أن المراكز الطبية ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، تضم 24 بمركز أسوان، و24 مركزا طبيا ووحدة طب أسرة فى مركز كوم أمبو و10 بمركز دراو، و18 بمركز نصر النوبة، و13 بإدفو شرق، و23 بإدفو غرب، أما بالنسبة للمستشفيات فتم وجارى التشغيل التجريبى لـ 11 مستشفى موزعة على جميع مدن ومراكز محافظة أسوان شهدت معظمها نهو أعمال الإنشاء والتطوير بها.

كما يجرى، التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمستشفيات الصداقة التخصصى، والمسلة " الحميات سابقًا "، والرمد بمدينة أسوان، كما يقوم وفد الجودة اليابانية بتدريب الفريق الطبى بالمستشفيات، كما جارى التنسيق لتحديد موقع لإقامة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بما يساهم فى توفير المناخ اللازم للإشراف والإدارة والمتابعة للمنظومة الجديدة والتى ستعمل على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى بجودة عالية.

والتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمستشفيات والوحدات الصحية عقب تحويل هذه الصروح الطبية لبانوراما جمالية متكاملة الخدمات ساهم فى تقديم الخدمة العلاجية بالجودة العالية، ومن بينها مستشفى حورس بمدينة إدفو والتى شهدت فى شهر واحد إجراء 400 عملية من بينها 110 عمليات كبرى لتساهم المنظومة فى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى هذا القطاع الحيوى والهام، والذى يأتى كأسبقية أولى فى العمل التنفيذي.

كما يجرى دعم المستشفيات بالحضانات الجديدة ذات الجودة العالية، مع إيفاد الأطباء والاستشاريين لتدريب الأطقم الطبية فى كافة التخصصات لتأهليهم للتدخل السريع لتقديم الخدمات العلاجية للحالات المرضية ضمن دواعى إنقاذ الحياة، وهو الذى يتكامل مع إنشاء نقطة تمركز طبى بجوار مستشفى المسلة للحميات بمدينة أسوان، لتقديم الخدمات الطبية للأفواج السياحية الزائرة لمنطقة المسلة الناقصة.