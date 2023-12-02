وحرص السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، والقنصل العام محمد البحيري، على تقديم كافة التسهيلات؛ لتشجيع أبناء الجالية المصرية على الإدلاء بأصواتهم. 

وفي وقت سابق ، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين مقار الاقتراع في الخارج ، وكذلك ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

 