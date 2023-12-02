كتب عبد الوهاب الجندى

تحدى أبناء الجالية المصرية في فيينا سوء الأحوال الجوية، وشاركت بشكل كثيف في الإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني على التوالي.

واستمرار توافد أبناء الجالية المصرية فى النمسا، السبت، على مقر السفارة فى العاصمة فيينا، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والتى تستمر ثلاثة أيام بالتزامن مع جميع السفارات فى الخارج.

وحرص السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، والقنصل العام محمد البحيري، على تقديم كافة التسهيلات؛ لتشجيع أبناء الجالية المصرية على الإدلاء بأصواتهم. وفي وقت سابق ، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين مقار الاقتراع في الخارج ، وكذلك ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.