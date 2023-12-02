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الجالية المصرية فى جنيف تواصل التصويت فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو

السبت، 02 ديسمبر 2023 06:21 م
الجالية المصرية فى جنيف تواصل التصويت فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو الجالية المصرية في جنيف
كتب عبد الوهاب الجندى

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واصل أبناء الجالية المصرية في مدينة جنيف السويسرية، المشاركة بشكل كثيف في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، حيث حمل المشاركون أعلام مصر.

وشهد اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 2024 ، مشاركة واسعة لأبناء الجالية المصرية فى جنيف بسويسرا رافعين أعلام مصر، ورغم برودة الطقس وكثافة الأمطار إلا أن هذا لم يمنعهم عن أداء واجبهم الوطنى، فى مشهد يبعث برسالة للعالم مفادها أن المصريين مشاركون بقوة فى اختيار رئيسهم. 

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، إقبالاً ملحوظا، الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

 

أعلام مصر في جنيف
أعلام مصر في جنيف

 

 

 







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