اليوم السابع
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البابا تواضروس يوضح كيفية الاستعداد لعيد الميلاد فى عظته بتدشين كنيسة بالإسكندرية

السبت، 02 ديسمبر 2023 12:03 م
البابا تواضروس يوضح كيفية الاستعداد لعيد الميلاد فى عظته بتدشين كنيسة بالإسكندرية البابا تواضروس الثانى
كتب ــ محمد الأحمدى

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"كيف نستعد لميلاد السيد المسيح؟"، كان ذلك أبرز محاور عظة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بالحضرة الجديدة بالإسكندرية:
 
وذكر قداسة البابا خلال عظته بالقداس، أن هناك 3 وسائل مساعدة تقدمها لنا الكنيسة لنستعد لاستقبال المسيح المولود، وهي:
 
١- فترة الصوم، فالصوم يساعد على التوبة وإصلاح الأذن لتسمع وصايا الله.
٢- القراءات الكتابية (آحاد كيهك):
تتحدث عن أربعة موضوعات وردت في إنجيل لوقا الإصحاح الأول:
- بشارة زكريا وأليصابات بميلاد يوحنا المعمدان بعد طول انتظار
- بشارة السيدة العذراء بميلاد السيد المسيح.
- لقاء السيدة العذراء مع أليصابات الذي بمثابة عملية تسليم وتسلم من العهد القديم للجديد.
- تحقيق الوعد بميلاد يوحنا المعمدان.
 
٣- التسبيح: 
طوال شهر كيهك نسبح للسيدة العذراء، ونتعلم من فضائلها وتسبيحها لاسم الله.
 
 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

تدشين الكنيسه

عيد الميلاد المجيد




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