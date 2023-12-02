البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والقديس بولس بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

دشن البابا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس - الحضرة الجديدة، حيث صلى البابا تواضروس قداس التدشين بحضور الأباء الكهنة وعدد كبير من الأقباط.

ومن المقرر أن يفتتح مستشفى الانبا تكلا الجديدة ، وذلك فى إطار الزيارات الرعوية التى يجريها البابا لمحافظة الإسكندرية .

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد قام بترقية 15 كاهن السبت الماضى بالإسكندرية ، حيث تم ترقيتهم الى درجة القمصية.

فيما افتتح البابا تواضروس مؤخرا بيت مؤتمرات الأميرة فى بلبيس، التابع لكنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة بابا دبلو شبرا، التابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية.

وكان فى استقبال قداسته إلى جانب الأنبا أنجيلوس الأسقف العام للقطاع، نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، ومجمع كهنة قطاع شبرا الشمالية.

وصلى قداسة البابا صلاة الشكر وألقى على الحاضرين كلمة مناسبة، كما زرع شجرة في إحدى باحات الدير بهذه المناسبة، وتم التقاط صور تذكارية.