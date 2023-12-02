البابا تواضروس: صوم الميلاد فترة للتوبة نختم بها عاما ونستقبل آخر

كتب ــ محمد الأحمدى

قال البابا تواضروس الثانى، إن الكنيسة تصوم هذه الأيام فترة الاستعداد لعيد الميلاد، وهى ليست استعدادا شكليا ولكن استعدادا قلبيا، وصوم الميلاد نختم به العام ونستقبل العام الجديد، فالصوم هو فترة للتوبة.

وأوضح قداسة البابا خلال عظته الأسبوعية ب تدشين كنيسة العذراء والقديس بولس الرسول بالإسكندرية، أن الصوم لعيد الميلاد يبدأ منتصف شهر هاتور الملقب بأبو الذهب المنثور، وهو موسم زراعة القمح، وذكر قداسته أن الكنيسة خصصت شهر كيهك بالكامل من أجل تسابيح العذراء مريم، حيث خصصت قراءات أحاد الشهر الأربعة.

ودشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس - الحضرة الجديدة، مع افتتاح مستشفى الأنبا تكلا الجديدة، وذلك فى إطار الزيارات الرعوية التى يجريها البابا لمحافظة الإسكندرية .