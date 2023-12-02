اليوم السابع
Ads
السبت، 02 ديسمبر 2023 11:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس: صوم الميلاد فترة للتوبة نختم بها عاما ونستقبل آخر

السبت، 02 ديسمبر 2023 10:24 ص
البابا تواضروس: صوم الميلاد فترة للتوبة نختم بها عاما ونستقبل آخر صوم الميلاد فترة للتوبة نختم به عام ونستقبل أخر
كتب ــ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال البابا تواضروس الثانى، إن الكنيسة تصوم هذه الأيام فترة الاستعداد لعيد الميلاد، وهى ليست استعدادا شكليا ولكن استعدادا قلبيا، وصوم الميلاد نختم به العام ونستقبل العام الجديد، فالصوم هو فترة للتوبة.
 
وأوضح قداسة البابا خلال عظته الأسبوعية بتدشين كنيسة العذراء والقديس بولس الرسول بالإسكندرية، أن الصوم لعيد الميلاد يبدأ منتصف شهر هاتور الملقب بأبو الذهب المنثور، وهو موسم زراعة القمح، وذكر قداسته أن الكنيسة خصصت شهر كيهك بالكامل من أجل تسابيح العذراء مريم، حيث خصصت قراءات أحاد الشهر الأربعة. 
 
ودشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس - الحضرة الجديدة، مع افتتاح مستشفى الأنبا تكلا الجديدة، وذلك فى إطار الزيارات الرعوية التى يجريها البابا لمحافظة الإسكندرية . 
 
 
 
 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم الميلاد

عيد الميلاد المجيد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة