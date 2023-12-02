البابا تواضروس: الصوم والتسبيح وسائل مساعدة تقدمها الكنيسة لاستقبال عيد الميلاد

الإسكندرية جاكلين منير

صلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس تدشين كنيسة "العذراء وبولس الرسول" بالحضرة بالإسكندرية، وفي عظة القداس تحدث قداسة البابا بمناسبة بدء الصوم الميلادي عن "كيف نستعد لميلاد السيد المسيح؟!" وحدد قداسته ثلاثة وسائل مساعدة تقدمها لنا الكنيسة بها نستعد لاستقبال المسيح المولود، وهى فترة الصوم الذى يساعد على التوبة إصلاح الأذن لتسمع وصايا الله ، وقراءة الكتاب المقدس والتسبيح.

وأعطى قداسة البابا تدريب يتناسب مع فترة "صوم الميلاد" وهو قراءة يومية في سفر الخروج الذي تتوافق عدد أصحاحاته (40 أصحاح) مع عدد أيام الصوم وفيه ترد قصة العليقة التي نسبح بها طوال شهر كيهك، أو قراءة إنجيل لوقا الذي ترد فيه موضوعات أناجيل قداسات آحاد شهر كيهك.

ودشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية.

شارك في الصلوات الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، وبعض من كهنة كنائس الإسكندرية وشعب المنطقة.

وأزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، وباركها برشمها بالرشومات الثلاثة على اسم الثالوث.

توجه بعدها موكب قداسة البابا إلى داخل الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة وهم يرتلون لحن استقبال الأب البطريرك وسط زغاريد وكلمات ترحيب من شعب الكنيسة بأبيهم.

وصلى قداسته والآباء الأساقفة المشاركين في الصلوات، صلاة البخور الثالث للتدشين، حيث تم تدشين المذبح الرئيس بالكنيسة على اسم القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول، والمذبح البحري على اسم الشهيد مار مينا العجائبي، والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم القديسين القمص بيشوي كامل والراهب يسطس الأنطوني.

ودُشِنَت كذلك أيقونة البانطوكراطو في شرقية الهيكل، والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات وفي أنحاء الكنيسة.

وقدم قداسته الشكر في كلمته عقب التدشين، للآباء الأساقفة المشاركين في التدشين، وللقمص أبرآم بشوندي الذي كان له تعب في تأسيس الكنيسة المدشنة، كما شكر كهنة الكنيسة ومجلسها والشمامسة والأراخنة، والشعب، مشيدًا بتصميم مبنى الكنيسة.