الانتخابات الرئاسية.. قوافل السعادة تنطلق من جميع أنحاء سلطنة عمان.. فيديو
السبت، 02 ديسمبر 2023 12:57 م
المصريين بسلطنة عمان
كتب - محمد سعد
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انطلقت قوافل المصريين من جميع محافظات سلطنة عمان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بداية من ظفار والتي تعد صاحبة المركز الثاني من حيث تعداد المصريين في السلطنة بعد العاصمة مسقط وتقع ظفار وعاصمتها ولاية صلالة على بعد 2400 متر ذهاباً وإياباً وصولاً للبريمي التي تبعد قرابة 700 كم، وصحار التي تبعد أيضاً 425 كم.
ويشكل المصريون في هذه الأيام البهيجة ملحمة تاريخية للتعبير عن حبهم وانتمائهم لوطنهم الغالي مصر، داعمين لدولتهم في هذا العرس الانتخابي من أجل الحفاظ على استقرار مصر وسلامة أراضيها ومستقبل أفضل لأبنائها.
وكان برنامج الحافلات لجميع القوافل مليء بمشاعر الحب والوطنية كما تظهر الصور وصول حافلات صلالة قرابة الـ13 ساعة وتفاوتت باقي المحافظات ما بين 3 و 4 ساعات تقريباً.
وفور وصول القوافل إلى مسقط توجهت مباشرة إلى نادي الجالية المصرية بمسقط، حيث كان في استقبالهم عدد من مسؤولي النادي، ثم توجهوا بعد ذلك إلى مقر تصويتهم بسفارة جمهورية مصر العربية لأداء استحقاقهم الانتخابي وفور الوصول للسفارة صنعوا ملحمة عظيمة في حب الوطن.
وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم، وكان في أوائل مستقبليهم السفير خالد راضي سفير مصر لدى سلطنة عمان بصفته رئيساً للجنة، وهيئة السفارة الموقرة التي كانت تنظم عملية الانتخاب ببراعة ونظام على أعلى مستوى بقيادة نائب السفير أحمد شعيب.
وفي ختام اليوم تقدم المستشار السياسي تامر صالح والمستشارة منة ضياء قنصل مصر لدى السلطنة بصحبة رئيس النادي ونائبه بالتقاط الصور التذكارية وتوديع الوفود القادمة من تلك المحافظات البعيدة والذين تعنوا تعب ومشقة السفر من أجل إظهار حبهم لوطنهم الغالي مصر وكان في وداعهم حتى الباص .
هذا وقد تابعت سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج جميع الفعاليات وقد شاركت أبناء الجالية احتفالاتهم عبر البث المباشر ووجهت لهم التحية والتقدير على ما يبذلوه من جهود في حب مصر، وتتابع أيضاً حملة مواطن لتصويت المصريين في الخارج من خلال ممثلها في السلطنة أحمد محفوظ سير العملية الانتخابية وتذليل كافة العقبات لدى جميع المصوتين.
المصريين بالسلطنة
وخلال اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج، شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.
وفي تصريحات صحفية سابقة، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.
وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.
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