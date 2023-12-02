الأقصر تشهد لقاء تثقيفى حول دور الطالب الجامعى فى العملية الانتخابية.. صور

شارك وفد طلابي من جامعة طيبة التكنولوجية، في اللقاء التثقيفي تحت عنوان "دور الطالب الجامعي في العملية الانتخابية" تحت شعار جيل الجمهورية الجديدة، والذي نظمه معهد إعداد القادة بجامعة الأقصر، وتحت إشراف الدكتورة ميرال جمال، عضو هيئة التدريس بالجامعة، وإيمان دردير، اخصائي رعاية الطلاب المركزية، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية.

وتناول اللقاء التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وحث الطلاب على المشاركة الانتخابية الإيجابية واختيار المرشح المناسب من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، كون الاستحقاق الانتخابي فرصة أمام الشباب للتعبير عن آرائهم في ظل تعدد المرشحين وخلفياتهم السياسية.

ومن جانبه يقول الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إنه شهدت الفعاليات عرض فيديو تعريفي عن معهد إعداد القادة بحضور مدير المعهد، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ووكيل المعهد، بهدف تعريف الوفود المشاركة بالأنشطة التي يقدمها المعهد.

فيما شارك وفد طلابي من جامعة طيبة التكنولوجية، يرافقهم كل من الدكتور خالد خليفة، والدكتورة ميرال عبدالوهاب، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في ورشة عمل بعنوان فكرتك شركتك، لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالأقصر، والتي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأفريقي للتنمية، في إطار مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

ويهدف المشروع إلى بناء منظومة جاذبة لأنشطة ريادة الأعمال على مستوى المحافظات، من خلال دمج جهود الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، وتنفيذ مجموعة من الجولات التدريبية وورش العمل لنشر فكر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعات مع التركيز على الموارد الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل محافظة.