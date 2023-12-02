اليوم السابع
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استشهاد باحث فلسطيني بارز في الفيزياء وأسرته خلال قصف للاحتلال على غزة

السبت، 02 ديسمبر 2023 08:09 م
استشهاد باحث فلسطيني بارز في الفيزياء وأسرته خلال قصف للاحتلال على غزة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى
أحمد علوى

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أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية، السبت، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الفلوجة التي تبعد 30 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة، أسفرت عن مقتل العالم الفلسطيني البارز سفيان تايه وأسرته.

"تايه" كان رئيسا للجامعة الإسلامية في غزة، وكان باحثا بارزا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية، وهو من مواليد مخيم جباليا في 20 أغسطس 1971.

واستؤنف القتال في غزة الجمعة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقصفت إسرائيل، السبت، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ما أدى لمقتل وإصابة أكثر من 100 شخص، وفق مصادر طبية تابعة لحماس.

 

 







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