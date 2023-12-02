استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لقادرون باختلاف بمراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدمت مبادرة "هنوصلك" خدماتها لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بمراكز شباب بلطيم وسيدى سالم وكفر الشيخ، خطوة في طريق حلمهم لتيسير إجراءات استخراج البطاقات التي تتيح لهم فرصة الحصول على حقوقهم التي كفلها القانون، وفق بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتورة نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب بوصفها مراكز خدمة مجتمعية، تسعد باستقبال المبادرة ومتطوعي صناع الحياة لتمكين القادرون بإختلاف من الحصول على كارت الخدمات تيسيرا عليهم من مشقة السفر أو الذهاب الى المصالح الحكومية للحصول عليه، مؤكداً أن الدولة المصرية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على توفير الدعم والخدمات اللازمة لهم والتمتع بامتيازاتهم وحقوقهم والعمل على رفع الوعي لدى كافة القطاعات بالمجتمع بحقوق ذوى القدرات الخاصة .

وتفتح مراكز شباب كفر الشيخ، أبوابها لاستقبال المسئولين عن الحملة و جمعية صناع الحياة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية ومديري إدارات شباب سيدى سالم و بلطيم و كفر الشيخ، كما يعد من ضمن مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة أنها تمكن حاملها من الجمع بين معاشين، الدمج في المدارس والجامعات، التعيين بنسبة 5٪؜ من عدد العاملين الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات والحصول على سكن حكومي مناسب والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، تخفيض على وسائل النقل والمواصلات، كما تمكن بطاقة الخدمات صاحبها من الكشف المجاني في المستشفيات.