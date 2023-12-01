تنفيذ مبادرة "هنوصلك" لاستخراج بطاقة الخدمات لقادرون باختلاف في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مراكز شباب كفر الشيخ، مبادرة "هنوصلك" بمراكز شباب بيلا "خطوة في طريق حلمهم"، لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، لذوي الإعاقة، للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، لتيسير إجراءات استخراج البطاقات التي تتيح لهم فرصة الحصول على حقوقهم التي كفلها القانون، وفق بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتورة نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه يتم دعم القادرون باختلاف وتقديم الرعاية اللازمة واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم والتي من خلالها يتمكن الأشخاص ذوي الهمم من الجمع بين معاشين، الدمج في المدارس والجامعات، التعيين لنسبة 5٪؜ من عدد العاملين والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات والحصول على سكن حكومي مناسب والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، وتخفيض على وسائل النقل والمواصلات، والكشف المجاني في المستشفيات، لافتاً أن أجهزة الدولة تقدم سبل الدعم والرعاية لهم في مختلف المجالات.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب بوصفها مراكز خدمة مجتمعية، تسعد باستقبال المبادرة ومتطوعي صناع الحياة لتمكين القادرون بإختلاف من الحصول على كارت الخدمات تيسيرا عليهم من مشقة السفر أو الذهاب الى المصالح الحكومية للحصول عليه، مؤكداً أن الدولة المصرية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و تعمل على توفير الدعم والخدمات اللازمة لهم والتمتع امتيازاتهم وحقوقهم والعمل على رفع الوعي لدى كافة القطاعات بالمجتمع بحقوق ذوي القدرات الخاصة وتفتح مراكز شباب كفر الشيخ، أبوابها لاستقبال المسؤولين عن الحملة وجمعية صناع الحياة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وعدد من قيادات الشباب والرياضة.