اليوم السابع
Ads
السبت، 02 ديسمبر 2023 02:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال على قطاع غزة إلى 190 منذ انتهاء الهدنة

السبت، 02 ديسمبر 2023 01:18 ص
ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال على قطاع غزة إلى 190 منذ انتهاء الهدنة غزة
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 190 فلسطينى، بحسب سكاى نيوز.

وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، مظاهرة حاشدة أمام وفى محيط السفارة الإسرائيلية، وذلك تنديداً بـ الجرائم الإسرائيلية و دعما لـ غزة و فلسطين.
 
وتعالت صيحات المتظاهرين، ردا على محاولة السفارة إسكات الهتافات عبر إذاعة النشيد الإسرائيلى.
 
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربى، أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل عسكريا عندما تقرر استئناف هجومها على قطاع غزة.
 
وأضاف "ما زلنا نعتقد أن لـ إسرائيل الحق والمسؤولية فى ملاحقة حماس، لقد قالوا بكل وضوح أنه عندما تنتهي فترات التوقف هذه، فإنهم يعتزمون العودة إليها"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
 
وأشار "كيربى" إلى أنه بينما يتخذون هذا القرار، سيستمرون فى الحصول على الدعم من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأدوات والقدرات وأنظمة الأسلحة التى يحتاجون إليها بالإضافة إلى المشورة ووجهات النظر التى يمكننا تقديمها فيما يتعلق بحرب المدن. 






اتفاق غزه

اتفاق غزة

هدنة غزه

هدنة غزة

هدنة حماس واسرائيل

اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل

الوساطة المصرية فى غزة

هدنة انسانية فى غزة

اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه

الشعب الفلسطيني

التضامن مع فلسطين

دعم فلسطين

القدس

اخبار فلسطين

الهدنة غزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة