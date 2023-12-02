اتحاد شباب مصر: العالم سيشاهد ملايين المصريين فى حالة اصطفاف بالانتخابات

الشرقية فتحية الديب

نظم الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، مؤتمرا حاشدا بمدينة أبو حماد؛ لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي ودعمه بحضور عدد كبير من أعضاء الحزب والنواب والمرأة والشباب ورجال الدين الإسلامي والمسيحى والمواطنين الذين حرصوا على رفع الأعلام المصرية، وصور السيسى مرددين هتافات "بنحبك يا ريس.. احنا معاك كمل المشوار".

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

وتحدث الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لشباب مصر، عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن وجود حشد كبير في مؤتمر اليوم يؤكد على المسؤولية الاجتماعية وإحساس المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وما تشهده البلاد من مرحلة دقيقة، مشيدا بما حدث في الدولة خلال الفترة الماضية والنهضة التي شهدتها البلاد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعا العزازي جموع المواطنين للمشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لشباب مصر بوصفة من الكيانات الفاعلة لا يألو جهدا في دعم الدولة.

وقال إن الشعب المصري سيزحف الي اللجان الانتخابية تعبيرا علي حبهم ودعمهم للرئيس السيسى، وسيشاهد العالم ملايين المصريين وهم في حالة اصطفاف كامل خلف قيادتهم الحكيمة .

وانطلق المؤتمر في مدينة أبو حماد بحضور الآلاف وعدد من شباب مراكز الشباب في محافظتي الشرقية والإسماعيلية والمنوفية والغربية ومسؤولي مديرية الشباب والرياضة في محافظة الشرقية.