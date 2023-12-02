إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بدسوق على مساحة 4 قراريط

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 6 حالات على مساحة 4 قراريط، و4 أسهم، بقرى كفر مجر، أبو مندور، شباس الشهداء، محلة دياى، العجوزين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالاستمرار للتصدي لمخالفات البناء بأنواعها والتعديات على الأراضى الزراعية.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومازال التصدى لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية على مدار الساعة بجميع أنحاء المركز والمدينة على مدار الساعة، موجهاً بضرورة التصدي في المهد لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية وأن المتابعة مستمرة على مدار اليوم " صباحاً ومساءً " للحد تدريجياً ونهائياً من هذه الظاهرة تماماً.