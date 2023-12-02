أهم 8 معلومات عن ترخيص مزاولة مهنة التدريس.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

كشفت نقابة المهن التعليمية ، عن وجود مقترح بإطلاق رخصة لمزاولة مهنة التدريس، يُمنع غير الحاصلين عليها من مزاولة المهنة أو العمل بالمدارس، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بترخيص مزاولة مهنة التدريس:

1- الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم طرح صيغة لمشروع خاص بتراخيص مزاولة مهنة التدريس، وتم التوافق عليها بعد إجراء تعديلات طفيفة.

2- يهدف لمنع غير المؤهلين تربويا من التعامل مع الطلاب وامتهان التعليم.

3- تُمنح رخصة مزاولة المهنة شريطة اجتياز عدة اختبارات فى مجالات متعددة.

4- طالبت نقابة المعلمين بأن تكون هى الجهة المختصة بمنح رخصة مزاولة المهنة، أسوة بالنقابات الأخرى مثل الأطباء والمهندسين.

5- بعد تطبيق المشروع سيُمنع أى شخص من مزاولة مهنة التدريس دون حصوله على ترخيص من النقابة.

6- رخصة مزاولة المهنة تهدف إلى انتقاء أفضل المعلمين بغرض توفير المعلم الكفء.

7- المقترح عند إقراره سيتم تطبيقه على الدفعات الجديدة فقط، دون الأعضاء القدامى بالنقابة.

8- لائحة مزاولة المهنة ستحدد فترة صلاحية الترخيص، ليتم تجديده سواء كل 5 أو 10 سنوات.

كانت النقابة العامة للمهن التعليمية قد بدأت الاستعداد لإطلاق ترخيص مزاولة مهنة التدريس، حيث يتم تجديد كارنية العضوية بالنقابة كل 5 سنوات بداية من العام الجارى.