وذكرت إدارة المطار، أنه سيتم إلغاء الرحلات الجوية حتى الساعة السادسة من صباح غد الأحد.. كما أعلنت مطارات أخرى في المنطقة، بما في ذلك في مدينة "زيورخ" السويسرية، عن تأخيرات وإلغاءات في الرحلات متعلقة بحالة بالطقس.

من جانبها، أعلنت السكك الحديدية الوطنية الألمانية توقف القطارات أيضا من وإلى المحطة الرئيسية في ميونخ، ونصحت الركاب بتأجيل رحلاتهم أو تغيير مسارها.

بدورهم، أفاد مسئولون في الدوري الألماني لكرة القدم بأنه تقرر إلغاء مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين، والتي كانت مقررة بعد ظهر اليوم في ميونخ.