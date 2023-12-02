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أساقفة كندا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية بأوتاوا

السبت، 02 ديسمبر 2023 09:50 ص
أساقفة كندا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية بأوتاوا أساقفة كندا
كتب: محمد الأحمدى

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يشارك الأنبا مينا أسقف مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا فى التصويت بالانتخابات الرئاسية فى السفارة المصرية فى العاصمة الكندية أوتاوا.

 

ويشارك أقباط المهجر فى التصويت بكثافة بالانتخابات الرئاسية حيث شارك أمس كاهن كنيستنا فى مملكة البحرين الراهب القمص ميساك الأنبا بيشوى، فيالتصويت، وشارك أيضا القس كيرلس حنا كاهن كنيسة القديس البابا كيرلس السادس بمدينة كورك الأيرلندية، والراهب القمص داود آڤا مينا كاهن كنيسةالشهيدة مارينا بمدينة بريستول، إنجلترا (إيبارشية أيرلندا) وعدد من أبناء الكنيسة. 

 

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى أكد أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أشكال تأكيد المواطنة، "فمن علامات كونك مواطنًا مصريًّا مرتبطًا بوطنك أنيكون لك صوت وتعبر عن اختيارك، وأنت صاحب الاختيار".

 

وعن المرشحين الرئاسيين المشاركين فى الانتخابات قال قداسته: "المرشحون الرئاسيون الأربعة كانت لهم لجان تنسق أعمالهم، ولقد استقبلنا اللجان الأربعة فىالمقر البابوى، وتحدثنا معهم واطلعنا على ما لديهم من محتوى ورؤية يريدون تقديمها، ويبقى الاختيار لكل مواطن مصرى".

 

وأضاف قداسته: "بسبب وجود مواطنين خارج مصر لأهداف كثيرة، إتاحة الانتخاب فى الخارج فرصة مناسبة وقوية، والدولة خصصت لهذا الأيام الثلاثة الأولىمن شهر ديسمبر قبل الإجازات ليعبر المصريون عن مشاركتهم، ورغم أن الوصول للجنتك قد يكون متعبًا، يكفى شعورك بأن لك مسؤولية ودور ومشاركة فىالعملية".

 

ونبه قداسة البابا مستمعيه قائلًا: "لا تصدق ما يُقال من كلام بأن أحد المرشحين الرئاسيين "ناجح ناجح"، فيصيبك الكسل أو التهاون عن المشاركة، هذا خطأ! عبِّر عن رأيك وكن أمينًا وشارك واختر من تريد. 

 

 
اساقفة كندا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024
اساقفة كندا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024

اساقفة كندا يشاركون فى الانتخابات الرئاسية بالسفارة
اساقفة كندا يشاركون فى الانتخابات الرئاسية بالسفارة
 






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