عضو الجالية المصرية بالسعودية: 3 أماكن انتظار بسبب زحام الانتخابات الرئاسية

قال أحمد على حسن عضو الجالية المصرية فى السعودية، إنه كان هناك التحام وزحام شديد فى القنصلية المصرية فى السعودية بالأمس فى اليوم الأول للتصويت بالخارج، وأدى ذلك إلى إنشاء 3 مناطق انتظار لتسهيل دخول الناخبين، كما أنه من الأمس هناك عرس انتخابى لأبناء الجالية المصرية، وزحام شديد لفئة الشباب والكثير من العائلات للمشاركة فى الملحمة الوطنية لبلدهم مصر فى المملكة العربية السعودية، وهناك مقرين للانتخاب بالإضافة إلى القنصلية والسفارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، قائلًا « فى حملة السيسى مرشحنا، كنا بنوعى أبناء الجالية المصرية حول كيفية المشاركة وقمنا بعمل نقاط تجمع فى المناطق البعيدة مثل المدينة المنورة ومكة المكرم، وسهلنا على المواطنيين بحيث أننا بدأنا نوعى المواطنيين بحيث لا يكون هناك تكدس».

وتابع «دائمًا ما نراهن على وعى الشعب المصرى، وشوفنا أن الشعب المصرى قد ايه وقف بجوار الدولة المصرية فى جميع الأزمات، واحنا بنقول للناس انزل وشارك، مش مهم هتختار مين، المهم أنزل وشارك، وقول كلمتك».

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وبدأ تصويت المصريين فى الخارج فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهى الأحد فى عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصى إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب فى الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع فى صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهى أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية عند التصويت فى انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارج، وإنما يشترط فقط فى حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا.

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى، ومن هم دون 18 عامًا، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت فى هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفى حال الإدلاء بالصوت فى إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه فى مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء فى الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.