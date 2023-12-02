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أبناء الجالية المصرية فى البحرين يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية.. صور

السبت، 02 ديسمبر 2023 09:53 ص
أبناء الجالية المصرية فى البحرين يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية.. صور أبناء الجالية المصرية بالبحرين يدلون بأصواتهم
كتب ـ محمود راغب

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 توافد منذ قليل، أبناء الجالية المصرية فى البحرين لليوم الثانى على التوالى، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك تزامنا مع انطلاق اليوم الثانى من التصويت بانتخابات الرئاسة بالخارج.
 
ورفع أبناء الجالية المصرية فى البحرين أعلام مصر والباسبور المصرى للتعبير عن حبهم وانتمائهم الشديد لوطنهم الأم مصر .
 
وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
ونيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
 
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أبناء الجالية المصرية بالبحرين يدلون بأصواتهم  

 

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أبناء الجالية المصرية بالبحرين يدلون بأصواتهم  

 

 

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أبناء الجالية المصرية بالبحرين يدلون بأصواتهم  

 

 

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أبناء الجالية المصرية بالبحرين يدلون بأصواتهم  

 

 

 
 
 






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