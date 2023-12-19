9 خطوات لتحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوي

الدولة اتخذت العديد من الخطوات من أجل تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر، على رأسها جهود دمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة، حيث وضعت الحكومة الملف البيئى على أجندة اولوياتها.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز الخطوات فى تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر

1- الطريق لتحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر، كان طريق صعب، حيث بدأ بإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

2- من بين الخطوات المتعلقة أيضا بتحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر، حيث انه تم دمج معايير الاستدامة البيئية في كافة قطاعات الدولة، الأمر الذى حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة، خاصة فى ظل جائحة كورونا وكان تحدياً كبيراً على عاتق الدولة.

3-جاء الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية من أجل تحقق التنمية المستدامة، أيضا من خلال سعى مصر لتخضير الموازنة العامة للدولة، وكذلك الانتقال للاقتصاد الأخضر للوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء.

4- تضمنت مسيرة الدولة فى تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر، تشجيع القطاع الخاص والبنوك للدخول فى المجالات البيئية، للإتجاه نحو تمويل مشروعات تحد من التغيرات المناخية فى العديد من المجالات، منها الهيدروجين الاخضر ، والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخاصة بالمياه كتحلية مياه البحر ، سواء كانت تلك المشروعات تحت مظلة التخفيف أو التكيف والعمل على جعل بعض المشروعات الغير قابلة للتمويل البنكى قابلة للتمويل بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى.

5- تأتى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، كأحد أعمدة تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر

6- أما خطة المساهمات الوطنية المحددة، التي تضمنت تحديد التخفيض الكمي للكربون لثلاثة قطاعات حيوية منها قطاعات الطاقة، قطاع النقل، وقطاع البترول، ضمن الأطر التنفيذية لاستكمال تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر

7-خطوة تفعيل سوق تداول شهادات الكربون للحد من انبعاثات الكربون، وإطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية الصادرة نتيجة إجراءات التخفيض الحقيقي، كانت إحدى خطوات تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر

8- واخيرا كان الاستفادة من السندات الخضراء، طبقا لاتفاق باريس باعتباره الوثيقة القانونية التي يتبعها العالم في ملف المناخ، كان أحد خطوات تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر، حيث تم ‏أقرار الالتزام بضرورة إيجاد الطرق العالمية لتوفير تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الجنوب.

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‏ 9- أسست وزارة البيئة صندوق الطبيعة في أحد البنوك الوطنية، للعمل على ضخ التمويل العام وآخر من البنوك التنموية، للمساهمة في تقليل مخاطر أنشطة السياحة البيئية، وصون الطبيعة في البحر الأحمر.