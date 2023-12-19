وزارة الخارجية بالمملكة تدشن تأشيرة السعودية "KSA VISA"

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دشّن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية بالسعودية، عبدالهادي بن أحمد المنصوري، اليوم الثلاثاء، المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات "تأشيرة السعودية" (KSA VISA)، في ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن المنصة الوطنية تربط أكثر من 30 وزارة وهيئة والقطاع الخاص لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات بهدف تحقيق مستهدفات المملكة الوطنية، ومنها تأشيرة الحج وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشيرة الزيارة بغرض الأعمال، وتأشيرات الزيارة بغرض السياحة، وتأشيرات العمل.



وأشارت إلى أنه من أهم الإجراءات التي تمت على المنصة، إتمام أهم إجراءات إصدار التأشيرات بهدف تحسين تجربة الزائر، ومحرك بحث ذكي لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات المتاحة بيسر وسهولة، كما تمت إضافة مرجع موحد للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات وآلية التقديم عليها، إضافة إلى ملف شخصي مُحدَّث للزائر يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقاً، وإضافة هوية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطني في تمكين مستهدفات المملكة، بالإضافة إلى تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة.