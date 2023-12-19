اليوم السابع
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هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للتعامل مع الضغط العصبى.. التفاصيل

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 12:42 م
هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للتعامل مع الضغط العصبى.. التفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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وجهت هيئة الدواء المصرية حزمة من النصائح المهمة للتعامل مع الضغط العصبى وتابعت : ينبغى التعرف على سبب الضغط العصبي الذي يمر به الفرد هو الخطوة الأولى في التعامل مع المشكلة بطريقة سليمة.
 
وقالت هيئة الدواء المصرية إنه يجب مراجعة التغيرات التي طرأت في الفترة الأخيرة، وكيف كان رد فعل الفرد نفسيًا وجسمانيًا على هذا الضغط العصبي؛ وذلك لتفهم طبيعة الموقف والمشاعر. 
 
ونصحت هيئة الدواء  بتقليل حجم الضغوطات المحيطة بالأشخاص عن طريق تجنب الضغوطات غير الضرورية وتابعت: ينبغى التعرف على حدود إمكانياتك ولا تقبل بمهام أكبر من طاقتك وقدرتك على التحمل، وابتعد عن الأشخاص الذين يسببون لك ضغطًا عصبيًا وتفحص جدولك بعناية، وصنّف المهام إلى مهام عاجلة وأخرى غير عاجلة؛ لتتمكن من ترتيب يومك على النحو الصحيح، وتذكر أنه قد لا يمكنك القيام بكل شيء في آن واحد.

 







هيئة الدواء

الضغط العصبى

الصحة النفسية

التوتر العصبى




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