هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للتعامل مع الضغط العصبى.. التفاصيل

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه يجب مراجعة التغيرات التي طرأت في الفترة الأخيرة، وكيف كان رد فعل الفرد نفسيًا وجسمانيًا على هذا الضغط العصبي؛ وذلك لتفهم طبيعة الموقف والمشاعر.

ونصحت هيئة الدواء بتقليل حجم الضغوطات المحيطة بالأشخاص عن طريق تجنب الضغوطات غير الضرورية وتابعت: ينبغى التعرف على حدود إمكانياتك ولا تقبل بمهام أكبر من طاقتك وقدرتك على التحمل، وابتعد عن الأشخاص الذين يسببون لك ضغطًا عصبيًا وتفحص جدولك بعناية، وصنّف المهام إلى مهام عاجلة وأخرى غير عاجلة؛ لتتمكن من ترتيب يومك على النحو الصحيح، وتذكر أنه قد لا يمكنك القيام بكل شيء في آن واحد.