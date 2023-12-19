الديوان العام يفوز بدورى المصالح الحكومية لكرة القدم بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ، بالتهنئة لأعضاء ومسؤولى فريق كرة القدم بديوان عام المحافظة، بفوزهم بدورى المصالح الحكومية، بعد تغلبهم على فريق البريد فى المباراة النهائية التى أقيمت "اليوم" على ملعب الجامعة، وتم حسمها بضربات الترجيح 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبي.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق التابع للجنة النشاط الرياضي بديوان عام المحافظة، وفي حضور أشرف حماد رئيس اللجنة وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين وهم ( نبيل شعبان المدير الفني، محمد خليل المدير الإداري ، واللاعبون :محمد حنفي، محمد البحيري ، طارق تيكو ،محمد جمال، محمد عاطف ، محمود بدر ، عمرو وحيد ، أحمد حمدي ، محمود تمام)

وخلال اللقاء أعرب اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ "د.محمد هاني غنيم" على هذه اللفتة الطيبة وتهنئته لهم بالفوز وحصد اللقب ، بعد سلسلة من الانتصارات طوال مشوار البطولة ، حيث فاز الفريق على الأوقاف والضرائب العامة في دوري المجموعات ، والفوز على الضرائب العقارية في دور الثمانية ، وبعدها الفوز في دور الأربعة على الري ليقابل فريق البريد ويفوز عليه في المباراة النهائية.