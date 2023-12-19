مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف راكب على متن 27 رحلة دولية أوروبية الخميس المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات يوم الخميس المقبل، قرابة 4000 راكب يصلون على متن 27 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 100 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات الخميس المقبل من عدة دول منها 7 رحلات من دولة المانيا، و4 رحلات من بولندا، رحلتين من التشيك، 3 رحلات داخلية، 3 رحلات من إيطاليا، رحلتين من سويسرا، ورحلتين من النمسا، ورحلة من هولندا، ورحلة انجليزية، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من لوكسمبورج.