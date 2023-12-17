مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 21 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الأحد، قرابة 3000 راكب يصلون على متن 21 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 100 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 5 رحلات من بولندا، رحلتين من التشيك، 3 رحلات من المانيا، رحلتين من إيطاليا، ورحلة من سويسرا، ورحلة من وبلجيكا، رحلتين داخليتين، ورحلة إنجليزية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 100 رحلة طيران دولية بداية من امس السبت وحتى الجمعة المقبلة، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.