اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شخصين صدمتهما سيارة نقل فى الشرقية

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 12:31 م
مصرع شخصين صدمتهما سيارة نقل فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقى شخصان مصرعهما، اليوم، إثر تعرضهما لحادث سيارة نقل صدمتهما أمام الساحة بطريق بلبيس - الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق السيارة المتسببة في الحادث.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول شخصين جثث هامدة، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتبين من التحريات الأولية، حدوث إصابة المتوفين التي أودت بحياتهما إثر تعرضهما لحادث سيارة نقل صدمتهما أمام الساحة بطريق بلبيس - الزقازيق، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق السيارة المتسببة في الحادث تحت تصرف النيابة العامة.






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الشرقية

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مستشفى بلبيس المركزي




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