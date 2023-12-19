اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة بالشرقية

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 10:03 ص
مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة بالشرقية جثة
الشرقية فتحية الديب

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لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته بتهشم بعظام الجمجمة أودت بحياته، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية أمام أول طريق رمسيس أمام سيكم نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" هانى م خ " 32 عاما مقيم نطاق مركز بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية، أول طريق رمسيس أمام سيكم نطاق مركز بلبيس، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتسلم الجثمان لذويه لدفنه.

 







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