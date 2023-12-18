مسيرة حاشدة احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة بالشرقية.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، مسيرة حاشدة برئاسة الدكتور محمد سليم أمين عام حزب مستقبل وطن بالشرقية، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب بالشرقية بالسيارات جابت شوارع مدينة الزقازيق، احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحركت المسيرة ومعها مكبرات الصوت التى تبث الأغانى الوطنية.

تحركت المسيرة من أمام مقر أمانة الحزب بمنطقة القومية واتجهت إلى ميدان محافظة الشرقية ثم إلى جامعة الزقازيق وعادت من على كوبرى الاسكان لتعود إلى ميدان المحافظة مرة أخرى، وانسجم الاهالى مع المسيرة وردد الجميع الأغانى الوطنية التى تبيها مكبرات الصوت المصاحبة للمسيرة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%. وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%. حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%. وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.



المسيرة



المشتركين فى المسيرة



امين حزب مستقبل وطن