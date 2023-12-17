70 فرصة عمل بأحد مصانع الملابس في بنى سويف.. تعرف عليها

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف ، عن توافر 70 فرصة عمل بأحد مصانع الملابس بالمنطقة الصناعية بياض العرب شرق النيل، وأعلنت مديرية العمل عن توافر 30 فرصة عمل مراقبين جودة ، يشترط الحصول على مؤهل عالى ولا يشترط الخبرة، بالإضافة إلى توافر 30 فرصة عمل لعمال انتاج خياطة من الجنسين ويشترط أن يكون السن من 18:30 سنة بدون اشتراط خبرة .

كما أعلنت مديرية العمل، عن توافر 10 فرص عمل فى وظيفة عمال تعبئة من الجنسين بدون خبرة ويشترط أن يكون السن من 18:30، وعلى المتقدمين الذهاب إلى مقر المنطقة الصناعية بياض العرب شرق النيل بمحافظة بنى سويف .



