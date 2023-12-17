70 فرصة عمل بأحد مصانع الملابس في بنى سويف.. تعرف عليها

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، عن توافر 70 فرصة عمل بأحد مصانع الملابس بالمنطقة الصناعية بياض العرب شرق النيل، وأعلنت مديرية العمل عن توافر 30 فرصة عمل مراقبين جودة ، يشترط الحصول على مؤهل عالى ولا يشترط الخبرة، بالإضافة إلى توافر 30 فرصة عمل لعمال انتاج خياطة من الجنسين ويشترط أن يكون السن من 18:30 سنة بدون اشتراط خبرة .
كما أعلنت مديرية العمل، عن توافر 10 فرص عمل فى وظيفة عمال تعبئة من الجنسين بدون خبرة ويشترط أن يكون السن من 18:30، وعلى المتقدمين الذهاب إلى مقر المنطقة الصناعية بياض العرب شرق النيل بمحافظة بنى سويف .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة