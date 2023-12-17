اليوم السابع
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70 فرصة عمل بأحد مصانع الملابس في بنى سويف.. تعرف عليها

الأحد، 17 ديسمبر 2023 08:00 ص
70 فرصة عمل بأحد مصانع الملابس في بنى سويف.. تعرف عليها محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، عن توافر 70 فرصة عمل بأحد مصانع الملابس بالمنطقة الصناعية بياض العرب شرق النيل، وأعلنت مديرية العمل عن توافر 30 فرصة عمل مراقبين جودة ، يشترط الحصول على مؤهل عالى ولا يشترط الخبرة، بالإضافة إلى توافر 30 فرصة عمل لعمال انتاج خياطة من الجنسين ويشترط أن يكون السن من 18:30 سنة بدون اشتراط خبرة .
 
كما أعلنت مديرية العمل، عن توافر 10 فرص عمل فى وظيفة عمال تعبئة من الجنسين بدون خبرة ويشترط أن يكون السن من 18:30، وعلى المتقدمين الذهاب إلى مقر المنطقة الصناعية بياض العرب شرق النيل بمحافظة بنى سويف .
 

 






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