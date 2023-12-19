مدارس دولية فى إسبانيا تتعرض لتهديدات بوجود قنابل..والسلطات تحقق

فاطمة شوقى

أعلنت الشرطة الإسبانية فتح تحقيقات حول تلقى العديد من المدارس الدولية فى البلاد تهديدات بوجود قنابل، وخاصة مدارس فرنسية وبريطانية ، مما أدى إلى تعليق الصفوف الدراسية مؤقتا فى بعض المؤسسات التعليمية ، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسبانية أكدت أن جميع هذه التهديدات كاذبة ولم يتم العثور على أى قنابل او مواد متفجرة فى أى من المدارس.

وقال جوليان ليبانى ، مدير مدرسة خوليو فيرن الثانوية الفرنسية فى تينيريفى بجزر الكنارى "تلقينا تهديدا بوجود قنابل فى المدرسة".

كما تلقى أهالى الطلاب فى مدرسة سانت جورج البريطانية فى مدريد ، رسالة تشير إلى أن المدرسة فتحت أبوابها مرة آخرى بعد تلقيهم بريدا إليكترونيا يفيد بوجود قنبلة فى المدرسة.

كما قال نويل جيغو المشرف على مدرسة الليسيه الفرنسية موليير في سرقسطة "تلقينا رسالة إلكترونية تنذر بوجود قنبلة ، وقمنا بإبلاغ الشرطة والسفارة الفرنسية في إسبانيا. ونحن لن نفتح أبوابنا حتى التأكد"، مشيرا إلى أن المدرسة تستقبل حوالى 1000 طالب ، وقاموا باستدعاء متخصصين فى نزع الألغام.

وكان تهديد مماثل قد استهدف مدرسة كنسنجتون البريطانية الأسبوع الماضي، بحسب إدارتها. واستبعدت الشرطة وقوع أي تفجير بعد زيارة لخبراء إزالة الألغام في الموقع.

وكشفت الشرطة الإسبانية أنها فتحت تحقيقا في هذه القضية وأن كلّ الإنذارات كانت كاذبة، من دون تحديد عدد المؤسسات التعليمية المعنية بها.