محافظ الدقهلية يفتتح قسم الأورام بمستشفى المنصورة الدولى بتكلفة 4 ملايين جنيه

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، قسم الأورام بمستشفى المنصورة الدولى، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بتكلفة 4 ملايين جنيه بمشاركة المجتمع المدنى، وقام بجولة تفقدية داخل المستشفى تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بالمستشفى والتى تتم على مرحلتين بتكلفة إجمالية 310 ملايين جنيه، وتشمل المرحلة الأولى تطوير البنية التحتية (المصاعد والسباكة ودورات المياه وشبكة الغازات) والمقرر انتهاؤها نهاية 2024.

وأكد " المحافظ " أن ما يحدث فى عهد الرئيس السيسى من تطوير لكافة المستشفيات الصحية لم يشهده القطاع الصحى فى مصر من قبل من خلال دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة وإنشاء مستشفيات جديدة وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التى ستغير وجه القطاع الطبى فى مصر.

وأشار "مختار" إلى أن مستشفى الدولى بالمنصورة هى أكبر مستشفى بالدقهلية وأعمال التطوير الجارية بها من أجل تقديم رعاية صحية متكاملة ومتطورة لتكون على اعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية لاستقبال المرضى وإجراء العمليات الجراحية المتنوعة.

ووجه " المحافظ " بتكثيف الأعمال الجارية وزيادة فرق العمل والعمل على مدار 24 ساعة من أجل الانتهاء من المرحلة الأولى قبل البرنامج الزمنى لخدمة المرضى والمترددين والانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأكد " المحافظ "، أننا نعمل جميعًا كل فى موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين، مؤكدًا على أن هؤلاء المواطنين هم أب وأم وأخ واخت وابناء لنا جميعا يجب أن نراعى ضمائرنا جميعا معهم.

وقال " مختار " خالص شكرى وتقديرى لكافة الاطقم الطبية والقائمين على إدارة المستشفى الدولى على تحسين الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفي.

وثمن " المحافظ " دور المجتمع المدنى بالدقهلية الذى يعد شريك أساسى فى تطوير المنظومه الصحيه ومشاركته فى تطوير كافة القطاعات التعليميه والخدمية.