محافظ الدقهلية يتسلم 4600 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء استلام 4600 كرتونة مواد غذائية لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنطاق الدقهلية، وتحتوى كرتونة المواد الغذائية على كافة السلع الغذائية والتموينية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأكد المحافظ، أن رئيس الجمهورية يولي الأسر الأولي بالرعاية اهتماماً كبيراً ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم لهم والعمل علي تمكينهم إقتصاديا ومتابعة حالتهم الصحية من الكشف الطبى الدورى عليهم من خلال التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والصحة.

وأشار مختار، إلى أن المحافظة تعمل من خلال التعاون مع كافة الجهات المختلفة والمجتمع المدني علي تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال توفير مشروعات تمكين اقتصادى ومساعدات زواج وتوفير مواد غذائية وغيرها من الخدمات.

وثمن المحافظ، دور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجميع العاملين بالوزارة علي مواصلة تقديم الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية بالدقهلية.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إن كرتونة المواد الغذائية سيتم توزيعها على الأسرة المعيلة من تكافل وكرامة، هذا وسيتم تخصيص تلك الكمية إلى عملاء تكافل والذين التزموا بتنفيذ المشروطية الصحية بالمتابعة مع الوحدات الصحية لتحقيق الرعاية الصحية الكاملة للأسرة.