محافظ الدقهلية يتفقد التشطيبات النهائية بمشروع مساكن الجلاء

الدقهلية فريق المحافظات

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء، أعمال التشطيبات النهائية بمشروع مساكن الجلاء، بنطاق حي غرب المنصورة، ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، تمهيداً لافتتاح المشروع وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

وأشار "المحافظ" إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال تطوير المناطق غير المخططة، وإعادة بناء المساكن والعمائر القديمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالريف المصرى.

وقال "مختار" إن مشروع تطوير مساكن الجلاء هو هدية الرئيس السيسي لأهلينا أبناء مدينة المنصورة لتوفير سكن كريم لهم، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

كما أشار "المحافظ " الى أن ما تشهده المحافظة من مشروعات سكنية حضارية ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات هو بحق إنجاز كبير للدولة المصرية لم يحدث من قبل.

ووجه "مختار" بإنشاء ملاعب ومناطق ترفيهية داخل المشروع ومقاعد انتظار لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين المقيمين في هذه العمائر بعد تسليمها.

وثمن "المحافظ" دور صندوق التنمية الحضارية علي تمويله المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية، منها مساكن الجلاء ومشروع أرض حي شرق وتطوير المناطق غير المخططة في كل من المنصوره وبلقاس والسنبلاوين.

الجدير بالذكر ان مشروع مساكن الجلاء يتم تنفيذه ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والذي يتم تمويله من صندوق التنمية الحضارية وهو عبارة عن إنشاء وحدات سكنية حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد 704 وحده سكنية و 58 محل تجاري وحضانه ووحده صحيه ، بالإضافة إلي إنشاء وحدات سكنية علي ارض حي شرق المنصوره وتشمل إنشاء 11 برج سكني بعدد 658 وحده سكنيه و 88 شقه اداري و 22 محل تجاري.