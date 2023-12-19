مجلس النواب ينعى خليفة رضوان ويعلن خلو مقعد جرجا بمحافظة سوهاج

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أعلن المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ، تلقي مجلس النواب بلاغا من وزير الداخلية بإعلان وفاة النائب خليفة رضوان خلف رضوان، والمشهور بخليفة رضوان عن الدائرة الخامسة مركز جرجا محافظة سوهاج".

ونعي "جبالي" خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، النائب الراحل خليفة رضوان الذى وافته المنية من أيام قليلة تاركا خلفه إرثا برلمانيا عظيما وحمل أمانة دائرته" داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته، معلنا خلو مقعده.

ودعا أعضاء المجلس الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة علي روح النائب خليفة رضوان.

وتقدم النائب عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية خالص العزاء، مؤكدا أن النائب خليفة رضوان أدي دوره في مجلس النواب على أكمل وجه.

وقال النائب إلهامي البارودي، بقلوب مؤمنة أنعي وفاة أخي وصديقي العزيز الدكتور خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، فقد كان برلمانيا متميزا ولم يتأخر على أبناء دائرته.

ونعي النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلي أنه لم ير إلا كل خيرا من النائب الراحل خليفة رضوان.

وقال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة، بمزيد من الحزن والأسي والرضا بقضاء الله ننعي الأخ والزميل النائب خليفة رضوان أحد رموز الصعيد والوطن المصري، وقد قضي حياته في خدمة الوطن وأبناء دائرته.

وقال النائب زكريا حسان، إن جنازة النائب الراحل كانت مهيبة لأنه لم يتأخر في قضاء حوائج الناس وندعو الله أن يرحمه.

وقال النائب محمود أبو الخير، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقد كان النائب الدكتور خليفة رضوان من أرجل الناس وأنبل الناس خلقا وعطاءا فقد فقدناه جميعا ونعي أبناءه وأخواته فقد صنع تاريخه.

وأجش "أبو الخير" بالبكاء أثناء كلمته ، قائلا :" تعلمنا منه ونحن صغار".

وقال النائب شعبان لطفي :" فقدت محافظة سوهاج نائب عمل من أجل أبناء سوهاج فقد كان أخا عزيزا".

وقالت النائبة غادة الضبع، أنعي الأخ الفاضل خليفة رضوان فكان يتميز بروح الدعابة وكان أخ عزيز وغالي وكان يشاركنا فى كل خطوة داخل المجلس.

وقال النائب رفعت شكيب، النائب خليفة رضوان كان يسعي لخدمة أبناء دائرته وقد كانت جنازته حاشدة ورأينا أمما في جنازته".

ونعي المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، النائب الراحل، قائلا :" عرفته رجلا مخلصا محبا لزملائه أتوجه للمجلس بخالص العزاء وللأسرة الفقد ولا نقول إلا ما يرضي الله.

وأعلن المجلس خلو مقعد النائب خليفة رضوان.