مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب مؤشرات البورصة المصرية ، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 25308 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 30491 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10771 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 5474 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 7939 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.17%.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والقاهرة للزيوت والصابون.

أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك لعدد 78 مليون سهم بقيمة 35.1 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما عدد 191.5 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، ومستشفى النزهة الدولي عدد 50 ألف سهم، 153.5 ألف سهم، على الترتيب.

كما باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، واودن للاستثمارات المالية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 26.4 مليون سهم، 985 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 50 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، عدد 29641 سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 26.4 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 900 ألف سهم، 29.6 ألف سهم، 45.8 ألف سهم، 6.7 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 386.5 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 6.93% من أسهم رأس المال.

كما أعلنت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شراء المساهم أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية عدد 1.998 مليون سهم بسعر 2.156 جنيه بقيمة إجمالية 4.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 1.99% إلى 5.99%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة عن بيع شراء المساهم شركة دهب للسياحة عدد 1.998 مليون سهم بسعر 2.156 جنيه بقيمة إجمالية 4.3 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 3.99% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة جارانتي لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل قالت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إنها تدرس المساهمة في تأسيس شركة أغراضها استصلاح واستزراع وتنمية الأراضي الصحراوية والاستثمار الزراعي والاستزراعي السمكي والإنتاج الحيواني والداجني في مناطق التنمية الزراعية، ولم يتم تحديد رأس المال، وكذلك نسبة المساهمة.

في سياق آخر أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاسستشارات، تحقيق صافي مبيعات بلغت 155.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2023 مقابل 165.5 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة انخفاض مبيعات المجموعة الإنجليزية بيرد، وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 61.6%، وسجلت الشركة صافي خسائر مجمعة بعد الضريبة 3.4 مليون دولار.

قال بنك فيصل الإسلامي المصري، إن حجم أعمال البنك ارتفع إلى 179.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر بنسبة نمو سنوي 4.6%، وزاد إجمالي الأصول إلى 176.5 مليار جنيه بنفس النسبة، وارتفعت حقوق الملكية إلى 24.9 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 14.3%.