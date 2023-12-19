صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 25456 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 30718 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 10848 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 5518 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 8013 نقطة.

وأعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك لعدد 78 مليون سهم بقيمة 35.1 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما عدد 191.5 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، ومستشفى النزهة الدولي عدد 50 ألف سهم، 153.5 ألف سهم، على الترتيب.

كما باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، واودن للاستثمارات المالية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 26.4 مليون سهم، 985 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 50 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، عدد 29641 سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 26.4 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 900 ألف سهم، 29.6 ألف سهم، 45.8 ألف سهم، 6.7 مليون سهم، على التوالي.

كما أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 386.5 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 6.93% من أسهم رأس المال.