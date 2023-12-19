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لماذا تطرح البورصة المصرية للسلع القمح للتداول؟.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:00 ص
لماذا تطرح البورصة المصرية للسلع القمح للتداول؟.. اعرف التفاصيل القمح
كتب مدحت وهبة

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تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الأربعاء، جلسة جديدة رقم 013  للتداول على سلعة القمح  المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق، وتهدف البورصة الى تقليل حلقات تداول المنتجات للحد من غلاء الأسعار.
 
وتوفر وزار التموين والتجارة الداخلية القمح للمطاحن لإنتاج دقيق ثم صرفه لأصحاب المخابز البلدية المنتشرة على مستوى الجمهورية بهدف انتاج الخبز المدعم وصرف للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف، حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات  التموين.
 
 
 






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