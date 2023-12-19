كبسولة × القانون.. حالة يجوز فيها تلاوة أقوال الشاهد من أمر الإحالة.. تفاصيل

كتب إيهاب المهندس

أقوال الشهود قد تدين متهم وقد نبرئ أخر فى الدعاوي الجنائية، وفى بعض الأحيان يحضر الشاهد أمام المحكمة ولا يتذكر أقواله فى التحقيقات لمرور وقت طويل على حدوث الواقعة، وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة تلاوة أقوال الشاهد أثناء حضوره من أمر الإحالة.

وتستخدم المحكمة فى هذا الأمر حقها المخول فى المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية لتلاوة أقوال الشاهد فى حضوره من أمر الإحالة والتى تنص: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكما نصت: وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.