ضبط 1000 حالة إشغال متنوعة وتحرير 256 محضرًا متنوعًا بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية ، حملات مكبرة وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدى لأي مخالفات، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وشن حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة حملة مُكبرة للتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية شملت منطقة الدخيلة، وشارع إسكندرية مطروح أمام شارع الجيش، وشارع مسجد ناجي، والبيطاش الرئيسي، وشارع شهر العسل، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 53 محضرًا متنوعًا و22 إنذار والتحفظ على 497 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 13 ألف جنيه.

وشهد حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة لمراقبة الأسواق وإزالة الإشغالات استهدفت شارع 45 بحري، وطريق الكورنيش، وأسفرت الحملة عن إعدام 8 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير عدد 24 محضرًا متنوعًا و25 إنذار والتحفظ على 119 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 11 ألف جنيه.

ونفذ حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مُكبرة للتفتيش على المحال التجارية استهدفت شوارع ألبرت الأول مع فوزي معاذ، ودوران عزبة سعد بمنطقة سموحة، وأسفرت الحملة عن إعدام 4 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير عدد 27 محضرًا متنوعًا والتحفظ على 317 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 34 ألف جنيه.

وقام حي العامرية ثان حملة مُكبرة لمتابعة التزام المحال والمنشآت التجارية بمعايير السلامة والصحة المهنية وضبط الأسعار شملت منطقة الكافوري وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 14 محضرًا متنوعًا و 15 إنذار والتحفظ على 15 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 10 آلاف جنيه.

بينما نفذ حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حملة مُكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية للتأكد من جودة المنتجات والالتزام بالأسعار وإزالة الإشغالات استهدفت الحملة منطقة العامرية وأسفرت الحملة عن تحرير 82 محضرًا متنوعًا والتحفظ على عدد 37 حالة إشغال متنوع.

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته للتفتيش على المحال التجارية شملت منطقة مينا البصل وأسفرت الحملة عن تحرير 56 محضرًا متنوعًا و6 إنذارات والتحفظ على 15 حالة إشغال متنوع.